Die richtige Pflege für Holzböden

Die Erhaltung von geölten Holzböden erfolgt durch regelmäßiges Nachölen. Dieses ist etwa ein Mal im Jahr in Wohnräumen nötig, bei starker Beanspruchung in Fluren, Eingangshallen oder öffentlichen Räumen zwei Mal. Lackierte oder ölgewachste Böden können, wenn nötig abgeschliffen werden, zum Beispiel, wenn sie grob gerissen sind oder große Dellen haben. Das Abschleifen übernimmt am besten ein Fachmann. Dieser schleift die Oberfläche bis zu zwei Millimeter ab und übernimmt die fachgerechte Nachbehandlung. Die Oberfläche muss nach dem Abschleifen neu mit Öl oder Lack behandelt werden. Hierfür wird der Boden nochmals mit feinem Schleifpapier abgeschliffen und von Staub befreit. Ob die anschließende Nachbehandlung mit Öl oder Lack erfolgt, hängt von den Vorlieben und der Beanspruchung des Holzbodens ab. Am weitesten ist bei Massivholzböden die Behandlung mit Öl verbreitet. Es lässt das Holz atmen und schützt des gleichzeitig gegen Schmutz. Lack hat den Vorteil, dass die Oberfläche des Holzbodens hart und pflegeleicht wird. Allerdings kann der lackierte Holzboden nicht so gut “arbeiten”, wodurch mitunter Risse im Lack entstehen.