Der Berg ruft

Im idyllischen Tal der Tiroler Achen, genauer gesagt in dem Ort Marquartstein, errichtete das Architekturbüro Martin Schaub ein modernes Passivhaus. Dank seiner Holzfassade gliedert sich das Gebäude harmonisch in die Landschaft ein. Wie sehr die Natur in den Entwurf des Hauses integriert wurde, zeigen wir euch in der folgendern Bilderstrecke.