Renovierung von einem alten Siedlungshaus bei Hannover

Siedlungshäuser prägen das Bild zahlreicher deutscher Städte. Es handelt sich dabei um zweckmäßige Bauten, die zum Großteil in der Nachkriegszeit entstanden und heute auf den ersten Blick nicht sehr attraktiv und zeitgemäß wirken. Allerdings erkennen immer mehr Architekten und Bauherren das Potential, das in diesen kleinen Häuschen schlummert, und verhelfen ihnen mit modernen An- und Umbauten zu einem neuen, stylishen Gesicht. So geschah es auch mit dem Siedlungshaus, das wir euch heute vorstellen wollen. Unsere Experten vom Architekturbüro Krampitz machten aus dem altbackenen, unscheinbaren Bestand ein modernes Zuhause für die Bauherrenfamilie.