Outdoor Küche: Kochen im Garten

Im Idealfall steht die Outdoor-Küche der herkömmlichen Einbauküche im Haus in nichts nach. Grillstelle und Herdplatten oder Gasbrennstellen sowie Arbeitsflächen, Stauraum und Ablagemöglichkeiten gehören zur Basic-Ausstattung. Für leidenschaftliche Outdoor-Köche darf es dann auch gerne noch eine Abdeckhaube sein, unter der man backen kann, ein Steinofen und natürlich ein praktisches Spülbecken. Inzwischen gibt es sogar Outdoor-Küchen mit eingebautem Kühlschrank und anderen elektrischen Geräten. Je nachdem, wie viel man in seine Küche unter freiem Himmel investieren will und wie oft man sie nutzen möchte, kann man also von der Basic-Ausführung bis zur Luxusklasse alles bekommen, was das Herz begehrt.