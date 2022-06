Bauernhaus mit Imagewandel

Und so sieht die Giebelseite nach den Sanierungs- und Umbauarbeiten aus. Was für eine Verwandlung! Doch auch wenn das Haus nun wesentlich moderner wirkt, hat es seinen besonderen Charme behalten und präsentiert sich nicht wie ein gewöhnlicher Neubau, sondern wie das Haus mit Geschichte, das es nun einmal ist. Das Gebäude hat sich natürlich nicht nur optisch verändert, sondern auch, was seine inneren Werte angeht. So wurde eine hochmoderne Pelletheizung mit solarer Unterstützung eingebaut sowie eine Frischluftanlage mit Wärmerückgewinnung.