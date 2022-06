7 coole Einbauregale für Bücher

Viktor Filimonow Architekt in München

Eine besondere Variante eines Einbauregals kreierte der Architekt Viktor Filimonoff für ein Einfamilienhaus in Bayern. Denn hier dient die Treppe, die hinauf in die Schlafgalerie führt, zugleich als Stauraum. So vereint dieses spezielle Einbaumöbelstück gleich zwei Funktionen miteinander. Um die Sicherheit beim Treppensteigen zu gewährleisten, sollte man natürlich daran denken, nur Bücher darin zu verstauen, die auch tatsächlich nicht aus der Stufe hervortreten.