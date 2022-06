Wie Phoenix aus der Asche: 6 Fotos eines fast zerstörten Hauses

Wir beginnen mit einem Foto, das den völlig ramponierten Zustand des Inneren des denkmalgeschützten Hauses zeigt. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Brandnacht standen das Erdgeschoss und der erste Stock bereits im Vollbrand. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden, die Bewohnerin des Hauses konnte sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden, da das Feuer in den Lehm-/Strohwänden und den Decken immer wieder neu aufflammte.