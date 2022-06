Sessel mit Stil

Ein Sessel sollte in keinem Wohnzimmer fehlen, denn er ist das perfekte Möbelstück für die ruhigen Stunden des Tages. Eine schöne Tasse Tee oder ein gutes Glas Rotwein, klassische Musik oder ein packendes Fußballspiel, ein spannendes Buch oder interessante Gespräche – all diese Dinge lassen sich in einem bequemen Sessel am besten genießen. Doch so ein Sessel sollte schon mehr können als nur gemütlich sein. Er sollte bitteschön auch optisch etwas hermachen und zur restlichen Einrichtung passen – oder aber gerade nicht, ganz wie gewünscht. Sessel gibt es in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Designs. Wir haben ein paar davon mal genauer unter die Lupe genommen.