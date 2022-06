Ein Steinhäuschen zum Verlieben

Wir betreten das Haus und stehen in einem großen Raum, der die Funktionen Wohnen, Essen und Kochen vereint. Der Blick auf den Wohnbereich zeigt das Zusammenspiel von hochwertigen, natürlichen Materialien und hellen, dezenten Farben. Der Steinboden und das warme Holz an den Wänden und der Decke greifen den rustikalen Look der Fassade auf, der sich auch in den mit Leder und Fell bezogenen Stühlen widerspiegelt. Das große Fenster auf der Stirnseite versorgt den Innenraum auch dann mit ausreichend Tageslicht, wenn die Scheunentüren zum Garten hin geschlossen sind, und bietet darüber hinaus einen zusätzlichen gemütlichen Sitzplatz auf der breiten Fensterbank.