Die Must-haves für ein cooles Jugendzimmer

Ein wichtiges Kriterium in einem Jugendzimmer ist genügend Stauraum. Neben dem großen Kleiderschrank, der viel Platz zum Verstauen bietet, gibt es auch zahlreiche andere Möglichkeiten, allerlei Utensilien platzsparend zu lagern. Eine Möglichkeit ist ein Bettkasten, der unter dem Bett hervorgezogen werden kann. Hier können die verschiedensten Sachen wie Bettwäsche, Kleidung und so weiter untergebracht werden. In kleineren Zimmern gibt es zudem die Möglichkeit, ein Hochbett aufzustellen und so den Raum unter dem Bett weiterhin als Wohnfläche zu nutzen. Hier kann beispielsweise ein Schreibtisch oder ein Regal platziert werden. In einem größeren Jugendzimmer bietet sich das Aufstellen einer schönen großen Kommode mit viel Stauraum an. Und in jedem Zimmer macht sich ein kleines Nachtschränkchen am Bett gut, um kleine Dinge zu verstauen.