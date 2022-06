Raffiniertes Einfamilienhaus mit Klasse

In einem Wohngebiet in Rheda-Wiedenbrück sollte ein modernes Einfamilienhaus eine Baulücke inmitten einer klassisch bebauten Wohnsiedlung schließen und dabei sowohl ein zeitgemäßes Gegenstück als auch einen harmonischen Bezug zu der historischen St. Clemens-Kirche in unmittelbarer Nähe bilden. Unsere Experten von Architekten Spiekermann stellten sich dieser besonderen Herausforderung und planten für die Bauherren dieses moderne Traumhaus, das mit einem raffinierten Formenspiel, einer cleveren Materialwahl und einer aufwändigen Bautechnik beeindruckt und dabei seinen Bewohnern auf 180 qm jede Menge Platz, Style und Wohnkomfort bietet.