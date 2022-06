7 Wandverkleidungen für die Küche

Wer ein wenig Farbe in die Küche bringen will, kann mit Kunststoff- und Acryfarben an der Wand arbeiten. Diese Lackierungen sind wasserdicht, schnelltrocknend, langlebig und leicht zu reinigen und somit bestens für den Einsatz in der Küche geeignet. Viele moderne Farben und Lackierungen enthalten außerdem Anti-Schimmelmittel, was ebenfalls ziemlich praktisch ist.