Offene Küche planen: Die 6 wichtigsten Punkte

Anstatt des Einsatzes klassischer Fliesen in der offenen Küche habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf modernen Laminatboden bzw. Parkett umzusteigen. Dieser schafft eine harmonische Verbindung zum Rest eurer Wohnung und überzeugt zudem durch einen vergleichsweise geringen Pflegeaufwand. Vor allem dunkelbraune Töne erfreuen sich in diesem Zusammenhang einer besonders großen Beliebtheit. Sie passen sich problemlos sowohl an helle als auch an dunkle Möbelstücke an und versprühen einen modernen und gleichzeitig einladenden Charme. Besonders dann, wenn ihr beim Planen eurer offenen Küche die Natur miteinbeziehen möchtet, indem ihr Blumen aller Art einsetzt, erweist sich der dunkelbraune Laminatboden als echte Alternative zu klassischen –und teilweise steril-wirkenden- Fliesen. Lediglich in kleineren Wohnungen bzw. im Rahmen der Planung einer kleinen offenen Küche ist es meist ratsam, sich gegen einen dunkelbraunen Boden und für eine etwas hellere Variante zu entscheiden. Die genutzte Fläche wirkt damit ein wenig einladender und größer. Was in einer modernen Küche nicht fehlen darf, seht ihr hier!