Grauer Außenbereich wird grandiose Dachterrasse

Wer eine Dachterrasse hat, dem sind alle Sorgen fern? Wenn sie so aussieht wie in unserem portugiesischen Beispiel, stimmt das leider nicht. Trost- und farblos wurde hier enormes Potenzial verschenkt, was die Experten von A2Office zum Glück herauszukitzeln wussten. Sie hauchten dem Außenbereich neues Leben ein und verwandelten ihn in eine wahre Wohlfühloase über den Dächern der Stadt. Welche Veränderungen vonstatten gegangen sind und wie die Terrasse jetzt aussieht, verraten euch die folgenden Bilder.