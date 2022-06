Dachboden ausgebaut – ein besonders schönes Beispiel

Man entschied sich, die Dachwohnung so offen und luftig wie möglich zu halten und möglichst überall auf Wände zu verzichten, um ein großzügiges und lichtdurchflutetes Ambiente zu erhalten. Die Funktionen Wohnen, Essen und Kochen befinden sich also in einem einzigen großen Raum, der vom Treppenaufgang durch eine transparente Glasschiebetür getrennt ist. Aufgrund der eher kleinen und wenigen Fensteröffnungen auf dem Dachboden spielte eine raffinierte und effektive Beleuchtung eine wichtige Rolle bei der Planung der Wohnung. Neben LED-Spots in der Decke sorgt der Lichtstreifen zwischen Wand und Decke für ein angenehmes, indirektes Licht, das von der in Gold gehaltenen Statement-Tapete zusätzlich reflektiert wird.