Wie kann ich meinen Dachboden ideal nutzen?

Wenn auf Wellness und Entspannung steht, könnt ihr euren Dachboden in einen wahren Wellnesstempel verwandeln. Sauna, Badewanne und Co. sind nur einige der schönen Ideen, die hier untergebracht werden können. Trotz der schrägen Wände gibt es etliche Möglichkeiten, euren Traum von einem Home-Spa wahr werden zu lassen. Hierfür müsst ihr in jedem Falle einen Fachmann zu Rate ziehen, der die Einbauten maßgeschneidert an die Raumbeschaffenheit anpassen kann, die Leitungen in den oberen Bereich des Hauses verlegt, sowie die Feuchträume ausreichend isoliert. Auf dem Bild sehr ihr eine tolle Umsetzung, die ein Home-Spa der Luxusklasse ermöglicht. Der großzügige Dachboden wurde nicht nur mit einer Sauna ausgestattet, sondern verfügt auch über einen Ruhebereich mit Kamin. Im Zusammenspiel mit dem reinen Weiß, sorgen die warmen Holztöne für die ideale Spa-Atmosphäre. So kann der gesundheitliche Vorteil von Sauna und Wellness das ganze Jahr über (fast) kostenfrei genutzt werden. Zudem können hier, gerade zu der grauen, regnerischen Jahreszeit, romantische, wohltuende Stunden verbracht werden.

Was alles zu einem idealen Home-Spa gehört, zeigen wir euch hier.