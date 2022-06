Wohin mit den Büchern? Bibliotheken und Bücherregale

Eine maßgeschneiderte Bibliothek, angepasst an Ihre Wünsche, Räume und natürlich an unsere hiesigen Hauptakteure: die Bücher. Hier kann man sich seine Traumbibliothek anfertigen lassen und so seine Bücherregale perfekt an die räumlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten anpassen. Sollen es viele offene Regale in massiver Eiche sein? Oder lieber vor allem geschlossene Flächen in rotem Lack? Wie auch immer – unsere Experten finden die passende Lösung.