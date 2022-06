Scribble Pen: Innovation für (Hobby-)Designer

Der Hightech-Stift Scribble Pen scannt Farben, mit denen man sofort losmalen kann und ist damit im Prinzip das, was die Pipette für Photoshop ist.

Wenn man ab sofort also unterwegs eine Farbe sieht – sei es in der Natur, bei einem Kleidungsstück oder auf einem Foto in einer Architekturzeitschrift – kann man genau diesen speziellen Farbton mittels integriertem RGB-Sensor am Stiftende scannen und sofort mit der Vorderseite in ebenjener Farbe losmalen – oder die Farbe für die Zukunft abspeichern.

Wie genau der Scribble Pen funktioniert und welche Vorteile er dem Heimwerker bringt: