Haus aus einem Guss

Werfen wir einen Blick in den Innenraum. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich des Gebäudes, in dem sich direkt die Treppe anschließt, die in die höhere Wohnebene führt. Diese wurde nämlich auf das einstige Geländeniveau angehoben. Im Sockelgeschoss, also in der tieferliegenden Etage, ordnen sich die Kinderzimmer mit einem Bad, Funktionsräume sowie die eben genannte Treppe an. Die massive Wirkung der Treppe wird aufgrund des eingefärbten Betons und zugleich durch die Formensprache hervorgerufen.

