Auf der Suche nach der perfekten Farbe: Umsetzung

Nachdem wir uns also für eine bestimmte Farbe beziehungsweise Farbpalette entschieden haben, stehen wir nun vor der Frage, wie wir sie nutzen, inszenieren und in unser Wohnkonzept einbauen, damit am Ende ein durch und durch stimmiger und ansprechender Look entsteht. An oberster Stelle steht dabei (leider) das leidige Thema Geld. Warum? Es ist naheliegend, dass wir uns erst einmal einen Überblick darüber verschaffen müssen, welches Budget uns bei der Umgestaltung zur Verfügung steht. Die Frage ist also, ob wir uns wirklich die knallrote Designercouch leisten können/wollen, die unseren Kontostand vermutlich tief in die roten Zahlen treiben wird, oder ob wir lieber mit ein wenig Wandfarbe und einigen coolen Accessoires arbeiten wollen. Mit Tapeten, Kissen, Teppichen und Vorhängen lässt sich das neue Farbkonzept beispielsweise genauso effektiv umsetzen wie mit teueren Designerstücken.