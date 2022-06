Villa mit Traumgarten

Das Haus befindet sich in exzellenter Lage in einer exklusiven Gegend von Mexiko-Stadt, umgeben von Grünflächen. Die Fassade des Gebäudes ist aus Beton mit Kalksteinverkleidung konstruiert. Zur Straßenseite hin präsentiert sie sich völlig geschlossen, sodass man als Betrachter nicht erahnen kann, was sich wohl dahinter befindet.