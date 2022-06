Home Staging selber machen: Tolle Tipps und Tricks

Das erste, was gemacht werden muss, noch bevor es mit dem Home Staging losgehen kann, ist das Ausmisten und Aufräumen. Nehmt euch am besten jeden Raum einzeln vor und schmeißt alles weg, was ihr nicht mehr benötigt. Überlegt euch, ob ihr die vielen Gegenstände wirklich noch braucht. Wenn nicht, weg damit oder in die Flohmarktkiste. Am besten ihr entrümpelt das Haus oder die Wohnung nicht allein, damit euch eine zweite Person davon überzeugen kann, dass ihr mindestens ein Viertel der Dinge im Haus gar nicht benötigt. Achtet darauf, ob gewisse Möbelstücke für das Home Staging geeignet wären. Diese können gegebenenfalls mit etwas Farbe an die Raumgestaltung angepasst werden. Das Upcycling alter Materialien und Gegenstände spielt beim Home Staging zudem eine große Rolle. Viele alte Möbelstücke können mit ein wenig Aufwand in neuem Glanz erstrahlen, einen Raum aufwerten und somit den Verkaufsprozess beschleunigen.