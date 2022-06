Coole Feuerstellen

Was gibt es Schöneres, als im Sommer im eigenen Garten zu grillen? Richtig: Den Abend danach gemütlich draußen ausklingen zu lassen. Doch selbst an den heißesten Sommertagen sinken die Temperaturen nachts so stark, dass der Gemütlichkeitsfaktor zu wünschen übrig lässt.

Die ideale Lösung dafür? Feuerstellen! Sie wärmen nicht nur Hände und Füße, sondern spenden auch noch Licht, ganz zu schweigen von der romantischen Stimmung… Wir zeigen euch anhand der Kreationen unserer Experten, wie vielseitig solche Feuerstellen sein können.