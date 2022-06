Stylish, ökologisch, langlebig: 5 Bambus-Terrassen zum Verlieben

Wusstet ihr, dass Bambusparkett eine 30% höhere Oberflächenhärte und ein 50% geringeres Schwund- und Quellverhalten als Eichenparkett hat? Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Material vor allem auch in nassen Bereichen gerne verwendet wird. In einem Spa in Berlin verlegte das Team von Bambus Komfort beispielsweise den kompletten Boden des Außenbereichs mit Bambusdielen.

Das Material eignet sich übrigens auch als Bodenbelag für den Innenraum. Hierfür bietet das Team von Bambus Komfort unter anderem einen Boden aus naturbelassener, steinharter Bambusrinde, der extrem strapazierfähig und zugleich pflegeleicht ist. Auch über einer Fußbodenheizung kann dieser Bodenbelag angebracht werden.