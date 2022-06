10 moderne Kücheninseln

Das Team der Sindern Küchen GmbH richtete in einer Berliner Wohnung im Jugendstil diese klassisch weiße Küche ein. In der Kücheninsel sind die Herdplatten integriert. Da eine Dunstabzugshaube das klare Bild der Küche zunichte machen würde, entschied man sich für einen modernen BORA Professional Kochfeldabzug, der bündig mit den Herdplatten abschließt. Stauraum findet man in großen Schubladen, die in die Kochinsel eingeplant wurden.