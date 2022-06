Haus der Harmonie

Als Highlight wurde über der Badewanne ein Oberlicht in das Dach eingeplant, sodass man vom warmen Wasser aus die Sterne beobachten kann. Der aus Holz gefertigte Waschtisch wurde unterhalb des Fensters platziert und verspricht aufgrund der Platzierung einen schönen Blick ins Grüne. Für die Fertigung der Waschbecken und der unkonventionell geformten Badewanne verwendete man Corian, das individuell nach dem Entwurf der Fachplaner umgesetzt werden konnte. Corian ist ein Acrylstein und weist die glatte Haptik von Marmor auf. Dabei lässt sich das Material ganz ähnlich wie Holz verarbeiten. Speziell in Badezimmern, aber auch in Küchen und in anderen Teilen der Architektur kommt es dank der leichten Verarbeitung und widerstandsfähigen Oberfläche gerne zum Einsatz.