Das beeindruckende Interieur eines normalen Hauses

In reizvollem Gegensatz zu den rauen Materialien in Küche und Essbereich steht das Wohnzimmer mit seinen reinweißen Wänden und dem zurückhaltenden Mobiliar. Hier wurde eine Zwischendecke eingezogen, die dem Raum einen cleanen, linearen Look gibt. Aus dieser Perspektive kann man auch in den kleinen Innenhof blicken und erkennt dort einen leicht begrünten Bereich, der ideal für die ganze Familie ist.