Bunter Beach Club in Bulgarien

Heute reisen wir mit euch nach Bulgarien, genauer gesagt in das Seebad Albena, das mit seinem 5 km langen, feinsandigen Strand jeden Sommer zahlreiche Touristen anlockt. Genau hier haben unsere Experten von Living Art einen Beach Club errichtet, der zum Relaxen, Träumen und Genießen einlädt. Der Ganvie Beach Club ist bunt, stylish und rundum entspannt und passt sich seiner Umgebung perfekt an. Werft mit uns einen Blick in diese coole Location direkt am Schwarzen Meer.