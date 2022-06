Liebliches Landhaus mit Persönlichkeit

Das Bauunternehmen schreibt bereits seit über 65 Jahren Erfolgsgeschichte in Sachen Hausbau und wird den stetig wachsenden Ansprüchen an Bau- und Wohnqualität in jeder Weise gerecht. Dieses frei geplante Kundenhaus trägt ebenfalls die Handschrift der Experten und ist der umgesetzte Traum vom Haus der heutigen Besitzer. Es zeichnet sich durch seine Gestaltung im Landhaus-Stil aus, was in Bezug auf die ländliche Umgebung nicht fern liegt. Der Eingang wirkt sogleich einladend, strahlt das Objekt in seiner ganzen Gestaltung doch Wärme und eine wohnliche Atmosphäre aus.