6 Ideen für modernes Fliesen verlegen

Auch das Fliesenverlegen im Verband ist ein Klassiker, der derzeit eine Renaissance erfährt. Im öffentlichen Raum begleitet dieses Verlegemuster an vielen Orten unsere Wahrnehmung und zeigt sich besonders in der Architektur historischer Gebäude gern und anschaulich. Man denke nur an die Industriebauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, deren Außen- wie Innenwände in eben diesem Muster zusammengesetzt waren. Auch beim Ausbau von Krankenhäusern und Kliniken jener Zeit wurde bei der Verkleidung von Raumwänden auf das Verlegen von Fliesen gesetzt, die im Verband oder anderer Zusammensetzung der verspielt dekorativen Epoche des Jugendstils entsprachen. Gleiches gilt für viele U-Bahnhöfe europäischer Metropolen, deren Wände auf diese Weise rundum bedeckt sind. Mit diesem antiken Beispiel fiel auch ein wichtiges Stichwort für einen aktuellen Trend im Baddesign. Metrofliesen, die wir sonst nur aus U-Bahn Stationen kannten, finden verstärkt Einzug in Küchen und Badezimmer. Der Reiz liegt im industriellen Flair, der durch hochwertig gestaltete Keramikfliesen aufgewertet wird und sich eindrucksvoll in die Badezimmergestaltung integriert. Um von diesem Vorbild abzurücken und im Verband Fliesen tatsächlich modern zu verlegen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

Fugenfarbe: Zur Hommage an die Baukunst vergangener Tage werden diese Fliesen vor allem durch das Verlegen im Verband. Wer dieses traditionelle Muster zum modernen Fliesen verlegen nutzen will, kann sich mit den Fugenfarben austoben. In vielen Farben können Zwischenräume gestaltet und mit Metrofliesen ansprechend kombiniert werden. Gerade in einer ungewöhnlichen Fugenfarbe wie Rot oder Schwarz wird das Verlegemuster auf innovative Weise betont.

Halbverband: In regelmäßigen Abständen zu den angrenzenden Fliesen erfolgt die Fliesenverlegung und zeichnet dem Muster hiermit Treppenstufen. Solch einen Halbverband findet ihr im Foto unseres Experten dargestellt.

Drittelverband, Viertelverband und weitere: Nutzt man diese Versatzmöglichkeiten beim modernen Fliesen verlegen, wird sich das Endergebnis in unregelmäßigerem Bild zeigen. Mit dem Aufteilen der Fliesenbreite in drei, vier oder mehr Abschnitte, verringern sich beim Verlegen die Abstände der Fliesen zueinander. Vor dem Anbringen der Wand- oder Bodenfliesen empfiehlt es sich daher eine kleine Skizze anzufertigen, die das Verlegemuster als Gesamtbild zeigt.

Wilder Verband: Dieses Muster ist wohl die Königsdisziplin der modernen Fliesenverlegung, die sich in noch unregelmäßigerer Abfolge präsentiert. Hier bilden Keramikfliesen verschiedener Breite eine Linie, die noch oben und unten hin versetzt wiederholt wird.