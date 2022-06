Die richtige Beleuchtung für jeden Raum

Gedanklich begeben wir uns nun in einen Raum, in dem Beleuchtung so selten wie nirgendwo sonst benötigt wird – dem Schlafzimmer. Es ist der Ort, an dem unser Tag endet und der nächste für uns beginnt. Was passiert in diesen Momenten, dass die Begleitung von Licht überhaupt notwendig macht? Wir stellen uns in dem Raum am Abend auf den Schlaf ein und nutzen die Vorfreude auf die nächtliche Ruhephase, indem wir uns vorab entspannen. Mit einem Buch beispielsweise, das wir uns zur Hand nehmen, sobald wir eine gemütliche Liegeposition eingenommen haben. Nun kennt jeder diesen Umstand, der uns kurz vor dem Einschlafen aus dem Bett lockt, um die Raumbeleuchtung auszuschalten. Mit der richtigen Schlafzimmerleuchte wird man dieser Situation entgehen. Leuchten auf dem Nachttisch sind klassische Alternativen, die als Leselampen ihren Leuchtkegel zielgerichtet auf die unmittelbare Umgebung lenken und mit einfachem Handgriff ein- und ausgeschaltet werden. Doch zu dieser traditionellen Beleuchtung für diesen Raum findet sich ein aktueller Trend als neue Lösung.

Die derzeitige Mode im Interior Design lässt Pendelleuchten nicht mehr kerzengrade von der Decke baumeln, sondern positioniert sie per Affenschaukel zu beiden Seiten des Betts. In sehr tiefer Hängung befinden sich nun kleine Pendellampen nahe unserer schlafenden Köpfe. Das Foto unseres Experten ist ein anschauliches Beispiel für derartige Aufhängung und präsentiert die Beleuchtung für diesen Raum mit Eigenschaften, die den Anforderungen entsprechen. Um optimales Lesen zu ermöglichen, wird das Licht der dargestellten Schlafzimmerleuchte zielgerichtet nach unten gelenkt, ohne den Nutzer dabei zu blenden. Auch der Partner wird sich durch diese konzentrierte Lichtwirkung nicht gestört fühlen, sodass diese Raumbeleuchtung auch zum Haussegen beitragen darf.