Elegante Wohnung mit dem gewissen Etwas

Hier sehen wir eines der Kinderzimmer der Wohnung, das in fröhlichen Farben gestrichen und eingerichtet wurde und so die Persönlichkeit und die individuellen Wünsche und Vorlieben der kleinen Bewohnerin widerspiegelt. Der hochwertige Holzboden bringt eine warme, natürliche Note ins Spiel, der Metallstuhl in passendem Grün lässt auch diesen Raum modern und stylish wirken.