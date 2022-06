Wände dekorieren – schnell und einfach

Wandsticker stehen an erster Stelle unserer Top 6 der temporären Wandgestaltung. Zugegeben, dieser Dekotrend ist nicht ganz neu, durfte sich aber im Laufe der Zeit immer weiter entwickeln. Mit Wandtatoos nahm alles seinen Anfang. Mit ihnen klebten plötzlich Illustrationen und Grafiken in bunten Farben auf Wänden wie Möbeln und schmückten diese für geraume Zeit, bis eine neue Trendentwicklung diese Wandidee ablöste. Die Kunst der Typografie trat als Dekorationsmode wieder in Erscheinung, sodass Raumwände mittels Wandsticker weise Worte, spritzige Zitate und frohe Botschaften trugen. Unzählig schöne Schriftarten hält die Welt der Typografie für diese temporäre Wandgestaltung bereit, deren schmückenden Buchstaben alleine schon so aussagekräftig sind, dass sie überhaupt keinen Wortsinn bilden mussten! Neben der Typografie sah man auch in einer anderen Kunstform das Potenzial, Raumwände ansprechend zu gestalten: im Graffiti. Das Graffiti selbst ist kein temporäres Gestaltungsmittel. Temporär bzw. von kurzer Zeitdauer ist allein die Entstehung. An den unmöglichsten Orten werden sie von Sprayern in Windeseile auf vertikale Flächen gebracht. Die Illegalität, Nähe zur Gefahr und Präsenz des Subkulturellen schwingen in der Aura eines Graffiti mit und machen den besonderen Reiz natürlich auch aus. Als Innbegriff des Urbanen bringt unser Experte die Kunst der Straße nun in unsere Wohnzimmer. Dem Künstler Banksy haben wir das abgebildete Motiv verdanken. An vielen Orten der Welt bereichern seine Graffiti das Straßenbild, die auf dem Kunstmarkt Millionenbeträge erzielen. Günstiger wird es für euch, wenn ihr das Angebot unseres Experten annehmt und dessen Aufkleber zur temporären Wandgestaltung nutzt.