Wohnen wie Alice im Wunderland

Wer Farben, Formen und Muster in jeglicher Kombination, also wirklicher jeder Variante mag, der wird diese Wohnung lieben. Wer nicht, sollte lieber hier weiterlesen.

An all diejenigen, die der stetigen Schlichtheit überdrüssig sind: Willkommen im Paradies! Das innenarchitektonische Wunderland befindet sich in der mondänen Stadt Wien. Hier arbeitet der international angesehene Innenarchitekt Denis Košutić und tobte sich dort in einer Wohnung mal so richtig aus.

Vergesst nicht, die Auftraggeber wollten das so! Viel Spaß also..