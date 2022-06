Hightech-Küche: Moderne Must-haves

Wenn es um moderne Kühlschränke geht, orientieren wir uns immer mehr an Vorbildern aus den USA. Heißt: Wir kühlen am liebsten frei nach dem Motto je größer, desto besser – und das bitteschön mit ausreichend Platz für alle unsere liebsten Leckereien, also für Eiscreme und Tiefkühlpizza ebenso wie für edle Weine, knackigen Salat und alles, was wir sonst noch so lange wie möglich frisch halten wollen. Unsere Experten von Küppersbusch haben die perfekte Hightech-Lösung für unsere Küche: Ihr modulares Side-by-Side-System aus Edelstahl beinhaltet einen Kühlschrank, ein Gefriergerät und einen Weinklimaschrank, die sich sowohl nebeneinander als auch einzeln in jede Küchenwand integrieren und weder in Sachen Kühlkomfort noch in puncto Energieeffizienz oder hinsichtlich Optik und Design irgendwelche Wünsche offen lassen. Das System besticht durch neueste Technik und sinnvolle Details wie zwei unterschiedliche Temperaturzonen im Weinklimaschrank, eine vollautomatische Abtauung und eine akustische Signaleinrichtung.