Wie kann ich die Küche vom Wohnzimmer trennen?

Sind die Räume bereits voneinander getrennt, erübrigt sich die Frage danach. Oft jedoch gibt es eine große Wohnküche und wer eine komplette Trennung der Raume wünscht, kann eine klassische Wand einbauen. Mit relativ wenigen Handgriffen lässt sich ein großer Raum in zwei kleinere Räumer unterteilen, indem man eine Trennwand inklusive Innentür zieht. So wird die große Wohnküche wieder zur altbewährten Einzelküche, in der in aller Ruhe, getrennt vom Trubel im Wohnzimmer, gekocht werden kann.

Der größte Vorteil dieser kompletten Trennung ist natürlich auch, dass die Geruchsbelästigung – wenn sie denn so empfunden wird – beim Kochen wegfällt, da der Raum komplett verschlossen werden kann. Wer jedoch auf eine offene Wohnküche nicht verzichten möchte und der Geruchsbildung beim Kochen entgegenwirken will, der sollte in eine leistungsstarke Dunstabzugshaube investieren. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, Schiebetüren oder eine Wand aus Glas einzubauen, um das offene Raumgefühl weiterhin zu erhalten.