7 Tipps für den perfekten begehbaren Kleiderschrank

Für viele ist ein begehbarer Kleiderschrank ein lang ersehnter Traum und der Inbegriff von Luxus. Auch mit wenig Aufwand lässt sich beinahe jede ungenutzte Ecke, Nische oder jeder ungenutzte Raum zu einem begehbaren Kleiderschrank umfunktionieren. Mit einer variablen Innenausstattung, Gleittüren und etwas Geschick erschafft ihr euch euer ganz eigenes Stauraumwunder. Dort ist viel Platz für all eure Kleidung, Schuhe und Taschen.

Zwar bietet sich ein ungenutzter Raum am besten an und auch am meisten Platz, jedoch kann auch jeder andere bisher nicht verwendete Bereich so umfunktioniert werden, dass die Kleidung dort Platz findet. Denn nicht jeder hat so viel Platz in der Wohnung, dass ein extra Raum für den begehbaren Kleiderschrank genutzt werden kann. Hier genügt auch ein abgetrennter Teil des Zimmers, indem man beispielsweise Trennwände aufstellt.

Ein guter Ort für einen begehbaren Kleiderschrank ist ein Bereich, der sich in der Nähe von Bad und Schlafzimmer befindet. Innenarchitekten zufolge sollte im Schlafzimmer kein Kleiderschrank aufgestellt werden – schon gar nicht mit verspiegelten Türen – da dies Unruhe in das Zimmer bringt und den Schlaf stört. Ideal wäre also ein kleiner Raum zwischen Schlafzimmer und Bad, eventuell bietet sich ein geräumiger Flur an.