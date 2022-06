Diese 7 Dinge machen dein Schlafzimmer zum perfekten Wohlfühlort

Eine der auffallendsten Wände ist meist die Frontwand, an der sich in der Regal auch das Kopfende des Bettes befindet. So oder so ist diese Wand die Fläche, die dem ganzen Raum seinen Charakter geben kann. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten sie zu schmücken – von klassischen Gemälden bis zu modernen Bücherregalen.

Eine ausgefallene Tapete kann den Blick auf die Frontwand richten. Hierbei sollte man darauf achten, dass diese nicht zu aufdringlich ist und damit der entspannenden Atmosphäre entgegenwirkt. Die restlichen Wände sollten dann so schlicht wie möglich gehalten werden. Einen tollen Hingucker bilden auch stylishe Regale. Zusätzlich zu ihrem dekorativen Aspekt bieten sie auch noch Stauraum für allerlei Utensilien. Natürlich bietet sich die Wand auch dafür an, dort viele Regale mit Büchern zu platzieren. So wird die gemütliche Atmosphäre des Raumes noch zusätzlich unterstützt. Und ganz klassisch lassen sich hier auch schöne, beruhigende Bilder aufhängen. Fotos vom Strandurlaub oder von einem Sonnenuntergang wirken super entspannend.