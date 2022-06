7 Ideen, die du von einem großartigen Haus kopieren kannst

Der Blick ins Innere des Hauses führt uns direkt in den Wohnbereich. Dieser wurde in einer offener Raumstruktur gestaltet, sodass von hier aus geradewegs der Gang in den Essbereich mit ebenfalls unmittelbar anschließender Küche möglich ist. Allerdings sah man eine unterschiedliche Fußboden- sowie Wandgestaltung vor, was für eine optische Separierung der einzelnen Wohnbereiche sorgt. Mittelpunkt und Highlight des offenen Raumes bildet der Kamin.