So kannst du deine Wohnung günstig neu gestalten

Wer kennt sie nicht, die Wohnsendungen, in denen das Zuhause kurzerhand komplett renoviert und möbliert wird und plötzlich völlig anders wirkt. Umgestalten erfordert jedoch nicht immer ein ganzes Team an Innenarchitekten und muss weder teuer noch schwierig sein. Wer seine Zuhause günstig umgestalten möchte, muss dafür vielleicht nur ein paar Möbel rücken und ein bisschen neue Farbe an die Wand bringen. Mit der richtigen Beleuchtung und schönen Dekorationsobjekten rücken neu gestaltete Lieblingsstücke in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Neues kaufen ist oft gar nicht nötig, Ausmisten dagegen häufig schon. Überfüllte Räume, vollgepackte Schubladen und Kleiderschränke und ein Übermaß an Krimskrams lässt die Räume klein und unordentlich wirken. Einzelne, gut ausgewählte Möbelstücke, eine stilgerechte Dekoration und die Lieblingsfarbe an der Wand dagegen wirken zusammen mit dem richtigen Licht behaglich und stimmungsvoll.