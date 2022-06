Geheimes Traumhaus am Meer

Modern und gleichsam voller Tradition ist dieser Rückzugsort mit Meerblick. Sowohl die Architektur als auch der Standort machen dieses Haus zu etwas ganz Besonderem – erst recht in Kombination. An der spanischen Küste Ría de Arousa gelegen, spielt die Umgebung des Hauses eine große Rolle und fließt sowohl in der Fassade als auch im Innenbereich immer wieder in das Konzept ein. Die Ría de Arousa gehört zu den vier Rías Baixas in Galicien und ist durch ihre tief ins Landesinnere ragende Meeresbucht gekennzeichnet. Typisch für diese Gegend, ist das Grundstück des Hauses sowohl von Meer als auch von Grünflächen umgeben. Darüber hinaus sind es die weitläufigen Wälder Galiciens mit ihren angepflanzten Eukalyptusbäumen, die das Gesamtbild der rauen Landschaft im Nordwesten Spaniens prägen. Bei der Auswahl der Materialien wurde ein besonderes Augenmerk auf die Nachhaltigkeit gelegt – gleichzeitig spiegeln diese die Umgebung wider.