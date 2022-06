Wie gestalte ich meine Holzterrasse?

An einer kalten Limonade schlürfen, in ein paar Zeitschriften stöbern und den aktuellen Sommersongs lauschen… Wer an heißen Tagen nicht zwingend in den überfüllten Stadtpark muss, sondern eine eigene – bestenfalls schattige - Terrasse zur Verfügung hat, der kann sich wirklich glücklich schätzen! Terrassen sind nämlich der ultimative Rückzugsort, wenn das Thermometer mal wieder zu platzen droht. Hier fühlen wir uns auf Anhieb heimisch, streifen sofort die Schuhe ab und bleiben am liebsten den ganzen Tag barfuß. Deswegen ist der richtige Bodenbelag natürlich auch umso wichtiger! Holz ist nicht nur optisch eine gute Wahl, sondern auch weitaus wärmer als Stein – und wir wollen ja keine kalten Füße riskieren! Wie unterschiedlich man Holz allerdings auf der Terrasse einsetzen kann, das zeigen diese acht wundervollen Inspirationen: