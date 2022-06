Tipps für bunte Beleuchtung in der Wohnung

In Regalfächern und Wandnischen können bunte Lichter ihre Farbintensität am besten entfalten. Und so wird das Licht zu einem wichtigen Gestaltungselement: Ist die Farbe der Beleuchtung auf die Inneneinrichtung abgestimmt, entsteht ein einheitlicher Stil – mit Kontrastfarben dagegen kann man erstaunliche Akzente setzen und die stilistischen Erwartungen durchbrechen.