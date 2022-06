Wie locke ich Tiere in meinen Garten?

Alles summt und duftet und schwirrt umher. Wie man diesen Kreislauf startet? Indem man vor allem pollen- und nektarreiche Pflanzen in den Garten integriert. Dazu zählen winterfestes Salbei, Lavendel und Melisse. Diese Pflanzen ziehen die Bienen besonders an und regen den natürlichen Kreislauf der Dinge an. Nistlöcher wie oben beschrieben oder Insektenhotels sind ebenfalls förderlich, um fleißige Bienen in den eigenen Garten zu locken. Ist eine Seite des Hotels mit Plexiglas versiegelt, bekommt man sogar einen kleinen Einblick in ihren Alltag.