Geschenkideen für Männer

Die Weihnachtszeit ist zum Greifen nah und neben Glögg, Glühwein und Weihnachtsfeiern beschäftigt man sich in den Tagen vor dem großen Fest vor allem mit einer Sache: dem Aufspüren von Geschenken. Originell, überraschend und wertvoll sollen sie sein, doch scheint diese Kombination in vielen Fällen schier unerreichbar. Auch wenn man – theoretisch – ganze 11 Monate Zeit hat, das perfekte Geschenk zu finden, stellt sich erst wenige Woche oder Tage (oder Stunden!) vor der Bescherung dieses Gefühl ein, dass man noch ein Geschenk für diese oder jene Person braucht, oder sich zumindest schon einmal Gedanken darüber machen sollte. Wie eine Warnlampe, die mit Fortschreiten der Tage immer heller und lauter wird, begleitet uns dieser Gedanke, bis er in Stress ausartet. Damit genau das nicht passiert, präsentieren wir euch an dieser Stelle unsere Ideenbücher voller Geschenkideen für die ganze Familie.

Heute sind die Männer dran: Vater, Bruder, Kumpel und so weiter - diese Herren sind oft die kniffligsten Fälle. Während man für die Mutter oder für die Schwägerin auf einen außergewöhnlichen Deko-Gegenstand zurückgreifen kann, will man den Männern in der Familie nicht schon wieder nur einen Tankgutschein oder das vorgefertigte Kosmetik-Präsent für den Mann überreichen. Seid unbesorgt, denn hier findet ihr ausgewählte Geschenkideen, die garantiert nicht mit einem müden Lächeln abgetan werden.