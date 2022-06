Ein schönes Paar: die Fünfziger und die Zehner

Heimeligkeit kehrt auch in den Schlafzimmern ein, wie hier unter dem Dach im sogenannten Studio 5. Diese Emotion wird mittels der freigelegten Holzbalken der Dachkonstruktion herbeigerufen. Farblich wagte man mit Schwarz und Weiß keine Experimente, sodass eine schlichte und zeitlose Gestalt entstand. Die Gaubenfenster sorgen für eine helle Atmosphäre.

Weitere Anregungen zu Schwarz und Weiß findet ihr in dem Ideenbuch: Wohnen in Schwarz-Weiß – Accessoires Made in Germany