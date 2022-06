Vom Landhaus zum Trendhaus

Jeder liebt wohl sein selbst erbautes Eigenheim. Doch ist man dabei quasi blind vor Liebe, fällt es einem schwer einzugestehen, wenn die Wohnfläche eigentlich gar nicht mehr ausreichend ist oder die Inneneinrichtung schon längst hätte erneuert werden sollen.

So ging es auch den Besitzern eines traumhaften Hauses an der Costa Nova in Portugal. Sie beauftragten die Architekten von GAAP mit der Renovierung und Neugestaltung des Gebäudes. Das Ziel war es, das Ganze moderner aussehen zu lassen und zugleich die Wohnfläche und -qualität zu steigern. Unsere Vorher-Nachher-Bilder dokumentieren die fantastische Verwandlung…