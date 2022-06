Cooles Landloft

Geschosshohe Fenster sorgen für eine maximale Ausnutzung des Sonnenlichts und verleihen den Räumen Helligkeit. In dieser speziellen Partie spielte man mithilfe der Einrichtungsgegenstände mit den unterschiedlichen Epochen. Ein Ölgemälde in Kombination mit einem verspielten Holzstuhl wirken in dem modernen Rahmen kontrastreich und führen zu einer spannenden Erscheinung. Die Wand wurde in einem matten Olivton gestrichen und strahlt dadurch Ruhe aus.