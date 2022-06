Kreative Designer machen vor nichts Halt. Momentan ist es absolut angesagt, aus alten, abgelegten und ausgedienten Dingen kreative Designerstücke zu machen und ihnen so eine neue Funktion zu verleihen. Dieser Trend nennt sich Upcycling und einer der beliebtesten Protagonisten dabei ist die Europalette. Die praktischen Holzpaletten, die ihr Leben lang um die ganze Welt reisen und die spannendsten Geschichten erzählen könnten, landen dank kreativer Köpfe nach getaner Arbeit nicht mehr im Müll, sondern werden in liebevoller Handarbeit zu stylishen Möbelstücken umfunktioniert. Wie das aussehen kann, zeigen wir in diesem Ideenbuch, in dem sich fünf richtig coole Palettenmöbel versammelt haben.