Villa mit Traumblick

Wer das Glück hat, ein Baugrundstück direkt am Ufer eines der schönsten Seen Europas sein Eigen nennen zu dürfen, möchte den atemberaubenden Ausblick, der sich ihm von dort aus bietet, natürlich in das Wohnkonzept integrieren. So erging es auch den Kunden von Arkan Zeytinoglu, die unseren Experten mit dem Bau eines Hauses am malerischen Wörthersee beauftragten. Die zentrale Rolle sollte dabei der Aussicht aufs Wasser zukommen. Wir zeigen euch die Bilder dieses beeindruckenden Projekts.